Kayseri Havalimanı'ndan Geçen Ay 174 Bin 26 Yolcu Seyahat Etti

Kayseri Havalimanı'ndan geçen ay 174 bin 26 yolcunun seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Havalimanı'nın mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre, Kayseri Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 145 bin 87, dış hat yolcu trafiği ise 28 bin 939 olarak gerçekleşti.

Mart ayında Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 1047, dış hatlarda ise 223, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 1823 ton olarak kaydedildi.