Kayseri Havalimanı mart ayında 141 bin 250 yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı mart ayında 141 bin 250 olmak üzere yılın ilk 3 ayında 404 bin 627 yolcu taşıdı.

Kayseri Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanının 2022 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında mart ayında yolcu trafiği iç hatlarda 117 bin 282, dış hatlarda 23 bin 968 oldu, toplam 141 bin 250 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 799, dış hatlarda 172 olmak üzere toplamda 971'e ulaştı, yük trafiği ise 1534 ton oldu.

Yılın ilk üç aylık döneminde ise Kayseri Havalimanı'nda yolcu trafiği 404 bin 627, uçak trafiği 2 bin 941, yük trafiği ise 4 bin 486 ton olarak gerçekleşti.