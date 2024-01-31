Kayseri Hacılar'da Kentsel Dönüşüm Projesi İkinci Etap İnşaatı Devam Ediyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesi çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında ikinci etap 152 dairenin inşaatı sürüyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, inşaat çalışmalarını denetleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vatandaşın yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmayı amaçlayan projenin ilerlediğini aktaran Özdoğan, "Kentsel dönüşümün ikinci etabında bulunan 152 dairelik inşaatlar hızla devam ediyor. İşin durumuna göre zaman zaman 200 personelle çalışan müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere dış sıva ve boyası tamamlanan pencerelerin takıldığı, içeride de yer döşemelerine geçildiği alanlar bulunuyor. İnşaatımız şu an itibariyle yüzde 70 seviyesinde." ifadelerini kullandı.