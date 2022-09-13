Kayseri haberleri | 'Taş Mektep'in şehit öğrencileri Kayseri'de anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen, Kayseri Lisesi'nin son sınıf öğrencileri için anma töreni düzenlendi.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Lisenin müdürü Ali Durmuş, yaptığı konuşmada, okuldaki son sınıf öğrencilerinin Çanakkale ve Sakarya savaşlarına katıldığını söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılı olduğunu hatırlatan Durmuş, "Biz bugünlere, bu şehitlerimizin kanlarıyla, canlarıyla geldik. Bunlar bu ülkenin harcını, temelini kanlarıyla yoğurdular. Bu gençlik de onların çizdiği bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklardır." dedi.

Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Ömer Uzunoğlu ise Sakarya Zaferi'nin yoğunluğu ve ağırlığının bütün gücüyle okulda hissedildiğini belirtti.

Lisenin kahramanlıklarla dolu bir tarihi olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, vatan için canını veren herkesi ve Sakarya Savaşı'nda şehit düşenleri sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Okulun 1920-1921 yılı mezuniyet defterine, "Lise son sınıf talebeleri Sakarya Muharebesi için cepheye gidip hepsi cephede şehit düştüğünden bu öğrenim yılında okulumuz mezun verememiştir." ibaresi yazılmıştı.