Kayseri haberleri: Milletvekili Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri: Milletvekili Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri haberleri: Milletvekili Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti

Gelen Kayseri haberlerine göre AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyarette, Kurban Bayramı ve hayır kurumlarının çalışmaları, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünde yapılan etkinlikler, hayat pahalılığı ve hükümetin konuyla ilgili çözüm arayışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye yapacağı ziyaret gibi konular görüşüldü.

Taş, ziyaretten memnun kaldıklarını belirtti.

Karayel de Taş'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

AA / Murat Asil - Güncel

İsmail Emrah Karayel Milletvekili Ahmet Taş Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title