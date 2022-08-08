Kayseri haberleri! MHP Kayseri Teşkilatı istişare toplantısı yaptı Gelen Kayseri haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri'ye gelecek olmasıyla ilgili partinin İl Başkanlığında istişare toplantısı yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri'ye gelecek olmasıyla ilgili partinin İl Başkanlığında istişare toplantısı yapıldı. Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, 18 Eylül Pazar günü "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingler kapsamında Kayseri'ye gelecek. Yönetim, Bahçeli'nin kenti ziyaret edecek olmasıyla ilgili hazırlıklara başladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve İl Başkanı Adnan İncetoprak, Bahçeli'nin ziyaretiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Özdemir, toplantıyla ilgili "Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle 18 Eylül 2022 tarihinde Kayseri'de yapılacak olan '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı mitingimize yönelik il başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızla beraber hazırlıklarımıza başladık." ifadesini kullandı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Kayseri Güncel Haberler

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