Kayseri haberleri: Melikgazi Belediyesi'nden çocuklara yönelik model uçak yapımı kursu

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından 7-14 yaş grubu çocuklar için model uçak yapımı kursu düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurs Belsin, Necip Fazıl Kısakürek ve Danişmentgazi sosyal tesislerinde teorik ve uygulamalı olarak 7-14 yaş grubu çocuklara veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursu havacılığa ve model uçak yapımına merakı olan çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri için açtıklarını belirtti.

Palancıoğlu, model uçak yapımının çocukların mesleki gelişimine katkı sağlayarak üretken bireyler olmaları adına önemli bir adım olacağını vurgulayarak, "Uçak ve gemi yapımına merakı olan çocuklar kursa gelmek için sabah ve öğle grubunu tercih etmekte. Uçan cisimleri ölçeklendirip ayrıntılarına inerek oluşturuyorlar. Hem eğlenip hem öğrenecekleri bu kursta, hobilerini koleksiyon haline getirip geleceğe taşıma imkanları da olacak. Günümüzde model uçak ve gemiler en çok tutulan oyuncaklar haline geldi. Çocuklarımız kendi oyuncaklarını yapıp oynayacaklar. Havacılığa ve model uçak yapımına ilgi duyan tüm çocuklarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.