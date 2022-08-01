Kayseri haberleri! Kocasinan Belediyesi 7 ayda 45 bin 441 ağacın kesilmesini önledi

Kocasinan Belediyesi, 2022 yılının ilk 7 ayında 2 bin 673 ton kağıt atığını geri dönüştürerek, 45 bin 441 ağacın kesilmesini önledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV'de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular tesiste işlem görüp geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekan kutularıyla marketlerde ise kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Çolakbayrakdar, bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için de önem arz ettiğinin bilinciyle çalıştıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda geri dönüşüme büyük destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bünyemizde barındırdığımız teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile ilk 7 ayda 2 bin 673 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 45 bin 441 ağacın kesilmesi önlendi. 954 ton plastik atık geri dönüştürülerek, 635.364 kw/h elektrik tasarrufu sağlandı. 76.38 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 7 bin 638 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca 114 ton metal atık geri dönüştürüldü. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk."