Kayseri haberleri | Kayseri Valisi Çiçek, İncesu'da sanayicilerle bir araya geldi

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis teşekkül heyeti ile bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis teşekkül heyeti ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Çiçek'in yanı sıra İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, tüm kurumlarla bir turizm seferberliği başlattıklarını, bu seferberlik kapsamında Kayseri'nin değerlerini, coğrafi ve kültürel özelliklerini Türkiye'ye tanıtmayı ve dünyanın pek çok yerinden insanın kentin değerlerini tanımasını istediklerini belirtti.

Bölgenin turizmi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını aktaran Çiçek, "Turizm noktasında kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Hepimiz bir turizm elçisi gibi çalışacağız. Sosyal medyada olacağız, tanıtımında olacağız. Hiçbirimiz, 'bu benim işim değil' demeyeceğiz. Gayretimiz tamamen İncesu'yu tanıtabilmek." ifadelerini kullandı.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ise sanayiciliğin sadece üretmek ve istihdama katkı sağlamak değil, sosyal sorumluluk çerçevesinde kazandıklarını çevre halkıyla paylaşabilmek olduğunu vurguladı.

Vali Çiçek daha sonra tarihi Karamustafa Paşa Kervansarayı'nın yanında bulunan Arasta Çarşısı'nda yapılan düzenlemeleri inceledi.

Agios Dimitrios Kilisesi'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Çiçek, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin sağladığı finansmanla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten inanılmaz, içeride muhteşem resimlere rastlıyoruz. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş resimler bulmak zor. Çok kısa bir süre sonra kent müzesi olarak faaliyet gösterecek olan bu yapının içerisindeki çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu vesile ile desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İl Kültür Turizm Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."