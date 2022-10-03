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Kayseri haberleri! Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de açılacak

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Kayseri haberleri! Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim'de açılacak

Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açacak.

Kayseri'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kitap Fuarı 14 Ekim'de kapılarını açacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birbirinden ünlü ve sevilen yazar, şair, sanatçı ile geniş kitap koleksiyonu olan yayınevlerinin yer alacağı fuar, 14-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önceki senelerde düzenledikleri fuarın birincisine 582 bin, ikincisine 672 bin, üçüncüsüne 798 bin ve dördüncüsüne 815 bin 110 ziyaretçinin katıldığını bildirdi.

Fuar için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Tüm Kayserilileri önceki kitap fuarlarında olduğu gibi aynı coşku ve heyecanla 5. Kitap Fuarı'na davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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