Kayseri haberleri | Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'ndaki çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, hatların yapımı ve imalatının yanı sıra çevre düzenlemesi ile yeşillendirmeyi de önemsediklerini, tramvay hattına günlük bin 500 kurt bağı çit bitkisi fidanı dikildiğini, toplam 120 bin fidana tamamlayacaklarını belirtti.

Yakın zamanda hattın aktifleşeceğini aktaran Büyükkılıç, Talas ve Tınaztepe ile yaklaşık 48 kilometreye ulaşan konforlu bir tramvay hattının oluşacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin yeni personeli kura ile belirlendi

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli birimlerde değerlendirmek üzere belediye bünyesine alacağı personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla noter huzurunda yapılan kura ile belirledi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kayseri 5. Noteri Hüseyin Yaşar tarafından kura çekimi yapılırken, Başkan Büyükkılıç, yoğun talep olan başvuruları değerlendirirken liyakati esas aldıklarını ifade etti.

Toplam 523 başvurudan şartları taşıyan 88 personel noter huzurunda kura ile belirlendi.

Sultanhanı'nda Arslanbek Sultanbekov konseri

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen KAYTUR AŞ'nin işlettiği Sultanhanı'nda Arslanbek Sultanbekov konseri düzenlenecek.

Yarın saat 17.00'de gerçekleştirilecek konserde "Dombıra" adlı eserin bestecisi, Nogay halk ozanı Arslanbek Sultanbekov müzik ziyafeti sunacak.

Konser, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından ücretsiz olarak organize edilecek.

Kocasinan Gönüllüsü Projesi sürüyor

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği "Kocasinan Gönüllüsü Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokunuyor.

Türkiye'ye model olan Kayseri belediyeciliği ile özellikle sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettiklerini ve dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ile Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduklarını ifade etti.

İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi'nde eşyaların çeşitlerine ve kullanılabilirlik durumlarına göre ayrıldığını, kullanılmayacak ürünlerin ise tadilatlarının yapıldığını, yıkanıp ütülendiğini aktaran Çolakbayrakdar, projenin ilerlemesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Talas'ın sağlık yatırımları

Talas Belediyesi nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde mülkiyeti belediyeye ait arsalarda hayata geçirilen aile sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile sağlığa yatırım yapıyor.

Belediye ve hayırsever işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında nüfusun yoğun olduğu mahallelerden Mevlana'da Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi ile Bahçelievler'de Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezi hizmete sunuldu.

Öte yandan yine Mevlana Mahallesine mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Ünal Sağıroğlu tarafından yapımı üstlenilen Müjgan-Ünal Sağıroğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun inşaatı sürüyor.

Mevlana Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine inşa edilecek Hacı-Emine Aslan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yapımına, protokol imzalandıktan sonra başlanacak.

Halef Hoca Caddesi üzerinde yapımı süren Türk Kızılayı Talas Şube binasında ise eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra soğuk hava deposundan lojistik deposuna kadar pek çok önemli bölüm yer alacak.

Ayrıca enjeksiyon hizmeti verilebilecek bir de sağlık kabini bulunacak.