Kayseri haberleri | Kayseri'den kısa kısa

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

Okul bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan okul müdürü Selçuk Erdem, Başkan Yalçın'ın da 45 yıl önce meslek lisesinden mezun olduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın da gençlerin ülkenin hatta dünyanın yönetimine talip olacaklarını belirtti.

2023 yılında cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını aktaran Yalçın, "Cumhuriyetin ikinci yüz yılında siz nöbet tutan, eli kalem tutan, düşünce sahibi ve ehliyetli, diplomalı ve 'Ben cumhuriyetin ikinci 100 yılının neferiyim, ülkemi dünya milletleri arasında temsil edeceğim' diyecek olanlar sizlerseniz. Sevgili gençler sizleri görünce duygulanmamak, Cumhuriyetimizin yüz yıllar, bin yıllar garantisini görmemek mümkün değil. O yüzden sizleri, öğretmenlerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dönmez ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyükşehirden kırsala 1 milyon metrekare kilitli parke

Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında kırsal mahallelere 1 milyon metrekare kilit beton parke döşemeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere 2019-2021 yılları arasında 1 milyon 728 bin 759 metrekare kilit beton parke döşedi.

Daire Başkanlığı 2022 yılı sonuna kadar toplam 113 milyon 390 bin 699 TL tutarında 1 milyon 13 bin 400 metrekare beton kilit parke döşemeyi hedefliyor.

Tatılı Mahalle Muhtarı Eyüp Akyol, daha önce toprak ve çamur olan yollara kilitli parke taşınmasından memnun olduklarını ifade etti.

Melikgazi'ye alternatif yeni yol

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Caddesi ile Aşık Veysel Bulvarı arasında daha seri, güvenli bir şehir içi trafik akışını sağlamak için yeni yol açılacağını bildirdi.

Yapılan her yeni yolun modern yapılaşmanın önünü açtığını belirten Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak Aşık Veysel Caddesi ile Talas Caddesi'ni birbirine bağlayan 2200 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde yeni bir alternatif yol açma çalışmasına başlanacaktır. Bu yol hizmete açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliği giderilecektir. Bu bölgede yapılacak yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecektir. Bu yol ile şehrin doğu bölgesindeki araçların daha kestirme bir yoldan diğer bağlantı bulvar yollarına ulaşımı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.