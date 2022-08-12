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Kayseri haberleri... Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

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Kayseri haber... Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor Kayseri'nin doğal kliması 'kar tünelleri' Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kayseri'deki kar tünelleri doğaseverleri kendine hayran bırakıyor

Kayseri'nin doğal kliması 'kar tünelleri'

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan doğal kar tünelleri, yazın sıcağından bunalan vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

'Türkiye'nin Niagarası' olarak bilinen dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu Yahyalı ilçesi, doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Aksu Kanyonu'nda oluşan kar tünelleri de, görenleri mest ediyor. Kışın yağan karlardan oluşan kar tünelleri, hem eşsiz güzelliği hem de doğal klima görevi görmesinden dolayı doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

Kar tünellerine ulaşan doğaseverlerde gördükleri eşsiz manzara karşısında keyifli zaman geçirdi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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