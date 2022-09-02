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Kayseri haberleri... Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı

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Kayseri haberleri... Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı

Kayseri gündem haberine göre Kayseri'de ayağı kırık bulunan yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Kayseri'de ayağı kırık bulunan yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ilçesi Erciyes Dağı mevkisinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yürüme güçlüğü çeken yaban tavşanı bulundu.

Vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tarafından alınan ve araç çarpması sonucu ayağının kırıldığı değerlendirilen yaban tavşanı, Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki veteriner hekime teslim edildi.

Tavşan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Toros Dağları Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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