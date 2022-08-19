Kayseri haberleri! Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı Kayseri gündem haberi: Kayseri'de yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı. Kayseri'de yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ayakları ipe dolanmış yaralı haldeki gece balıkçılı, müdürlük ekiplerine ulaştırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki veteriner hekime teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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