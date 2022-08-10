Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haber: Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında merkez Kocasinan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, ikamette bulunan yabancı uyruklu B.E'nin üst aramasında 40 gram, evinde ise televizyon ünitesinin altına zulalanmış 13 gram sentetik uyuşturucu ile içiminde kullanılan aparat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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