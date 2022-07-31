Kayseri haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 612 gram Afgan macunu ve 94 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Suriye uyruklu H.A. ve A.M, gözaltına alındı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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