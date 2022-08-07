Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Meydanı Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda İ.E.A'nın kullandığı 38 AGH 210 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki K.D'ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel AA / Ergün Haktanıyan Cumhuriyet Meydanı Kayseri Güncel Haberler

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