Kayseri haberleri... Kayseri'de okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı
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Kayseri gündem haberi: Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.
Kayseri'de polis ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, okul önlerinde uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
10 ekip ve 2 motosikletli polisle gerçekleştirilen denetimlerde, 2 narkotik köpeği de görev aldı.
Denetimlerde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları, parklar ve metruk yerler kontrol edildi.
Kontrollerde, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel