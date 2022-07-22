Kayseri haberleri! Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı Kayseri gündem haberine göre Kayseri'de narkotik polisleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. Kayseri'de narkotik polisleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önüne geçmek için gerçekleştirilen denetimde, 140 kişi ve 26 araç sorgusu yapıldı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramasının da yapıldığı denetimlerin devam edeceği öğrenildi. AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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