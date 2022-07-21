Kayseri haberleri... Kayseri'de kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı Kayseri haberi: Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi. Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Mithatpaşa Mahallesi'nde bir kahvehane ile Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi'nde ruhsatsız iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye 12 bin 773 lira ceza uygulandı. Operasyonda, işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, oyun kartları ve pul ile 60 lira ele geçirildi. AA / Murat Asil - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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