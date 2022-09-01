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Kayseri haberleri! Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

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Kayseri haberleri! Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de köpek dövüştürdüğü öne sürülen kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A'nın kendisine ait köpekleri, diğer köpek ve hayvanlarla dövüştürerek çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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