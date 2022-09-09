Kayseri haberleri | Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan kıraathanede oturan Ö.Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı. Ö.Ç, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haberleri | Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.