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Kayseri haberleri | Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

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Kayseri haberleri | Kayseri'de kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan kıraathanede oturan Ö.Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.

Ö.Ç, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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