Kayseri haberleri... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Güncel Haberler
Kayseri gündem haberi | Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.
Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel