Kayseri haberleri... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi | Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi. Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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