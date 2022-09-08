Kayseri haberleri | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan 5 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelilerden birinin 2 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel