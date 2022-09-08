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Kayseri haberleri | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Kayseri haberleri | Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla biri firari hükümlü 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan 5 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerden birinin 2 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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