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Kayseri haberleri! Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri haberleri! Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri haberi: Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında hakkında silahla yağma, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali ve mala zarar verme suçlarından 43 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'nin merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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