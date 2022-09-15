Kayseri haberleri! Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Güncel Haberler Kayseri gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı 18 yaşındaki kick boks sporcusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Y.E.A, savunmasında pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatının tanık olarak belirttiği isimlerin bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine kararı verdi. Olay Fatih Mahallesi İnönü Parkı'nda antrenmana gitmek için arkadaşını bekleyen Altın Spor Kulübü'nün lisanslı kick boks sporcusu Muhammed Mustafa K'yi, 4 Ocak'ta aralarında çıkan kavgada bıçakla öldüren Y.E.A, polis ekiplerince yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmış, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Kocasinan Kick Boks Kayseri Güncel Haberler

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