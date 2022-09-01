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Kayseri haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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Kayseri haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıyı Melikgazi ilçesinde yakaladı.

Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

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