Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberleri! Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı

Güncel Haberler

Kayseri haberleri! Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı

Kayseri gündem haberi | Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaseki bölgesindeki dağlık alanda arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıkan M.M.H. (21) dengesini kaybederek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hacılar Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title