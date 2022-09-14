Kayseri haberleri! Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi | Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ortaseki bölgesindeki dağlık alanda arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıkan M.M.H. (21) dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Hacılar Kayseri Güncel Haberler

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