Kayseri haberleri | Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.S. tabancayla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Kocasinan Buğdaylı Kayseri Güncel Haberler

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