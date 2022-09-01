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Kayseri haberleri | Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Kayseri haberleri | Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.S. tabancayla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kocasinan Buğdaylı Kayseri Güncel Haberler

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