Kayseri haberleri: Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri haberleri: Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri haberleri: Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri haberleri... Kayseri'de Hacı Ahmet Özderici Camisi'ndeki yardım paralarını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Hacı Ahmet Özderici Camisi'ndeki yardım paralarını çaldığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi'ndeki camiye girerek imam odasındaki yardım paralarını çalan M.T. (30), Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada hırsızlıklara karşı, imam odasının kapı ve penceresine uyarı yazısı asıldığı görüldü.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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