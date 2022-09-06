Kayseri haberleri! Kayseri'de bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı Güncel Haberler Kayseri haberleri: Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı. Kayseri'de tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (36) ile C.V. (35), merkez Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir ikamette tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda C.V. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri C.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Kayseri Talas Güncel Haberler

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