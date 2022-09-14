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Kayseri haberleri... Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

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Kayseri haberleri... Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı

Kayseri haberleri: Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Esenyurt, Harman, Fevzi Çakmak, Yavuzlar, Battalgazi ve Selçuklu mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında 5 ay ile 12 yıl 3 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 22 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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