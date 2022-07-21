Kayseri haberleri: Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 1 yıl 3 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 14 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel