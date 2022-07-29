Kayseri haberleri | Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı Kayseri habere göre Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı. Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 19 kişi yakalandı. 5 hükümlü cezaevine teslim edildi, 1 hükümlü ile 13 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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