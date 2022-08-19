Kayseri haberleri | Kayseri Büyükşehir Belediyesi 89 öğrenciye staj imkanı sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 89 üniversite öğrencisine staj imkanı sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Staj Seferberliği Projesi çerçevesinde oluşturduğu Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden staj yapmak üzere başvuruda bulunan 89 üniversite öğrencisinin başvuruları kabul edildi.

Öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama, Harita ve Kadastro, Halkla İlişkiler ve Radyo Televizyon, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Yapı Denetim, Veterinerlik, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Mimari Restorasyon, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden başvuruda bulunarak belediyenin ilgili birimlerinde staj yapma fırsatı yakaladı.

Üniversitelilere staj yaptıkları birimlerin yetkilileri tarafından iş deneyimi ve tecrübe kazandırılmak amacıyla staj süreci boyunca destek verildi.

Büyükşehir Belediyesi staj imkanı sunduğu öğrencilere ilgili mevzuat gereği asgari ücretin yüzde 30'u oranında ücret ödedi.