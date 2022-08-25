Kayseri haberleri: İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi Güncel Haberler Gelen Kayseri haberine göre İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir restorandaki toplantıda konuşan Ataş, ilçeleri, köyleri gezdiklerini, vatandaşla esnafla ve çiftçiyle bir araya geldiklerini, sorunlarını dinlediklerini söyledi. Milletin sorunlarının konuşulmadığını öne süren Ataş, "Seçime 9 ay kaldı, bu süre içinde de vatandaşın içinde olmaya devam edeceğiz." dedi. Toplumun çeşitli baskılarla karşı karşıya olduğunu savunan Ataş, iktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yapıların üzerindeki baskıyı kaldıracaklarını kaydetti. Kentte tekli eğitime hala geçilemediğini öne süren Ataş, bazı okul inşaatlarının, artan maliyet nedeniyle durduğunu iuddia etti. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Milletvekili Dursun Ataş İYİ Parti Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haberleri: İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.