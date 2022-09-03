Kayseri haberleri! Gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Özışık serbest bırakıldı Güncel Haberler Kayseri haberi: Kayseri'de, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Vedat Ali Özışık, adli kontrol şartıyla salıverildi. Kayseri'de, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan eski Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Vedat Ali Özışık, adli kontrol şartıyla salıverildi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve eşini, sosyal medyadan "tehdit" ve "hakaret" ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Özışık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Özışık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Vedat Ali Kayseri Güncel Haberler

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