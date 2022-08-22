Kayseri haberi: Talas'ta kışa hazırlık günleri başladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından organize edilen kışa hazırlık günleri başladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyonda vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü kışa hazır hale getiriyor.

Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek, hazırlıkları yerinde gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, deterjandan suya, salça kazanından tuza kadar birçok hizmeti vatandaşlara ücretsiz sunduklarını bildirdi.

Kışlık hazırlık yapan Erdem Abatay ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sadece domatesimizi alıp geliyoruz, diğer hizmetlerin hepsi belediyemizden." ifadesini kullandı.

Organizasyon, 27 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.