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Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası devam ediyor

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Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Kayseri'de Talas Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Ali Dağı Mesafe Şampiyonası sürüyor.

Yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndaki yarışlara 23'ü İranlı 70 sporcu katılıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın, AA muhabirine, yarışmanın üçüncü gününde katılımcıların 35 kilometre uzaklıktaki Tomarza ile 40 kilometre uzaklıktaki Develi'ye uçacaklarını belirtti.

Yarışların 14 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Aydın, "Bu, Ali Dağı'ndaki 13. Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması. Özellikle İranlı pilotlar bu bölgeyi tercih ediyorlar. Bu sene gerçekleştirilen en kalabalık yarışma. Kayseri bölgesi bilinen bir rota olması nedeniyle en çok tercih edilen rotalardan birisi." diye konuştu.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Toros Dağları Kayseri Türkiye Spor Güncel Haberler

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