Kayseri haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Kayseri haberler... Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.D, Ç.E. ve S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adreslerine operasyon düzenledi. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların araç ve ikametlerindeki aramalarda, 281,78 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktarlarda kokain, esrar ve uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Güncel Haberler

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