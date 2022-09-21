Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı Güncel Haberler Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çakıllıpınar mevkide meydana gelen kazada, O.P. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede sürücü O.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, O.P.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tragger Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri 3. sayfa haberi: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.