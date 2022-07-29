Kayseri haberi | Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Kayseri haberlerine göre Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyon, kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyonda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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