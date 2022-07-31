Kayseri haberi: Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi Kayseri gündem haberi | Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Ahmet Dursun için cenaze töreni düzenlendi. Kayseri'de kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru Ahmet Dursun için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Dursun, rahatsızlanarak gittiği Bünyan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, polisin ailesi ve yakınları ile Vali Vekili Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun katıldı. Törenin ardından Dursun'un naaşı, cenaze aracıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dursun'un cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Güncel AA / Esma Küçükşahin Kalp Krizi Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haberi: Kayseri'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.