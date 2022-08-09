Kayseri haberi: Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi
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Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.
Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda bir tırda yapılan aramada, 11 karton ve 7 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Ayrıca, başka bir tırda 26 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel