Kayseri haberi: Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi

Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda bir tırda yapılan aramada, 11 karton ve 7 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Ayrıca, başka bir tırda 26 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.