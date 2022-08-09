Haber : Kayseri haberi: Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haberi: Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi

 - Güncelleme:
Kayseri haberi: Kayseri'de jandarma kaçak alkol ve sigara ele geçirdi

Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma tarafından bir tırda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolunda bir tırda yapılan aramada, 11 karton ve 7 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile 6 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Ayrıca, başka bir tırda 26 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title