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Kayseri haberi... Kayseri'de halk otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı

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Kayseri haberi... Kayseri'de halk otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı

Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'de tramvayın halk otobüsüyle çarpışıp raydan çıkması sonucu trafik aksadı.

Kayseri'de tramvayın halk otobüsüyle çarpışıp raydan çıkması sonucu trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre halk otobüsü, Cumhuriyet Meydanı'nda İldem-Organize Sanayi seferini yapan tramvayla çarpıştı.

Kazada halk otobüsü şoförü yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvay trafiği aksattı.

Kayseri Ulaşım AŞ ekiplerinin çalışmasıyla tramvay raya konuldu, yaklaşık 1 saat aksayan trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kayseri Güncel Haberler

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