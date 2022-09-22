Kayseri haberi | Kayseri'de engelli babasından zorla para alan sanığa 3 yıl 5 ay hapis cezası

Kayseri'de, bedensel engelli babasından zorla para aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık M.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki baba F.G.B. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.B. savunmasında, bedensel engelli babasını darbedip dişini kırdığı ve zorla parasını aldığı iddiasının doğru olmadığını savundu.

Olay günü babasından 20 lira istediğini ileri süren M.B, "Kesinlikle vurmadım, zorla parasını da almadım. Ben ilgileniyorum kendisiyle. Benden başka ilgilenecek kimse de yok." diye konuştu.

Engeli nedeniyle konuşmakta güçlük çeken F.G.B. ise oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "yağmaya teşebbüs" suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.