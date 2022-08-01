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Kayseri haberi... Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Kayseri haberi... Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Kayseri gündem haberi | Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri'de elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan elektrikli bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda yapılan operasyonda Y.K, M.A, M.G. ve V.D'yi gözaltına aldı.

V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin sorgu işlemleri sürüyor.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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