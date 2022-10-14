Kayseri haberi! Kayseri'de cemevi önündeki şüpheli çanta imha edildi

Kayseri'de cemevi önünde imha edilen çantayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün İl Emniyet Müdürlüğüne, Battalgazi Mahallesi'ndeki cemevi önünde şüpheli paket bulunduğu ihbarı geldiği bildirildi.

Cemevi merdivenlerinde kahverengi çanta, kırmızı beze sarılı balta ve tespih bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevrede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu saat 16.10 sıralarında beyaz renkli bir otomobil ile 5 şahsın malum adrese gelerek 1 şahsın video çektiği, diğer 2 şahsın ise cemevi merdivenlerine malzemeleri bırakarak ayrıldıkları tespit edilmiştir. Şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespit çalışmaları sonucunda sanatçı olduklarını ifade eden S.A, H.A, B.A, S.Ö, ve C.S. gözaltına alınmışlardır. Cemevine yönelik provokatif eylem girişimi İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları neticesinde amacına ulaşamadan tespit edilerek engellenmiştir."