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Kayseri haberi! Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri haberi! Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri gündem haberine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Hürriyet Mahallesi Ebru Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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