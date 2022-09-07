Kayseri haberi! Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kayseri gündem haberine göre Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Hürriyet Mahallesi Ebru Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Kayseri Güncel Haberler

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